Мозалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга
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Фигурист Андрей Мозалёв подвёл итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором занял пятое место.
«Скажу, что лучше, конечно, оставить все ошибки тут, дома, а не совершать их на всероссийских соревнованиях. Дальше в планах — финал Гран-при. Конечно, не хватало Кирилла Давыденко. Но это всё равно опыт, и такое должно быть. Сказалось ли, что турниры вторую неделю подряд? Физически ещё более-менее, морально — конечно, тяжело», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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