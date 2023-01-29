Мозалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга

Фигурист Андрей Мозалёв подвёл итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором занял пятое место.

«Скажу, что лучше, конечно, оставить все ошибки тут, дома, а не совершать их на всероссийских соревнованиях. Дальше в планах — финал Гран-при. Конечно, не хватало Кирилла Давыденко. Но это всё равно опыт, и такое должно быть. Сказалось ли, что турниры вторую неделю подряд? Физически ещё более-менее, морально — конечно, тяжело», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.