Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мозалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга

Мозалёв прокомментировал своё выступление на чемпионате Санкт-Петербурга
Комментарии

Фигурист Андрей Мозалёв подвёл итоги чемпионата Санкт-Петербурга, на котором занял пятое место.

«Скажу, что лучше, конечно, оставить все ошибки тут, дома, а не совершать их на всероссийских соревнованиях. Дальше в планах — финал Гран-при. Конечно, не хватало Кирилла Давыденко. Но это всё равно опыт, и такое должно быть. Сказалось ли, что турниры вторую неделю подряд? Физически ещё более-менее, морально — конечно, тяжело», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023