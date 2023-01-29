Президент Грузии поздравила Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы — 2023

Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила бывшую российскую фигуристку, ныне представляющую Грузию Анастасию Губанову с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы.

«Анастасия Губанова — чемпионка Европы. Поздравляю», — написала Зурабишвили в своих социальных сетях.

Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2023. Эспоо, Финляндия

Женщины

1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.

2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.

3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.

4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.

5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.

6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.

7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.

8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.

Отметим, что в предыдущий раз нероссийская фигуристка становилась чемпионкой Европы в 2013 году.