Президент Грузии поздравила Анастасию Губанову с победой на чемпионате Европы — 2023
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила бывшую российскую фигуристку, ныне представляющую Грузию Анастасию Губанову с завоеванием золотой медали на чемпионате Европы.
«Анастасия Губанова — чемпионка Европы. Поздравляю», — написала Зурабишвили в своих социальных сетях.
Фигурное катание. Чемпионат Европы — 2023. Эспоо, Финляндия
Женщины
1. Анастасия Губанова (Грузия) – 199,91.
2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 193,48.
3. Кимми Репонд (Швейцария) – 192,51.
4. Екатерина Куракова (Польша) – 186,90.
5. Нина Пинзаррон (Бельгия) – 185,92.
6. Нийна Петрыкина (Эстония) – 183,74.
7. Янна Юркинен (Финляндия) – 176,96.
8. Лара Наки Гутманн (Италия) – 169,29.
Отметим, что в предыдущий раз нероссийская фигуристка становилась чемпионкой Европы в 2013 году.
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