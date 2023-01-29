Бойкова и Козловский: мы начинали на этом катке, для нас это особое тёплое чувство

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, занявшие итоговое второе место после произвольной программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Санкт-Петербурга, прокомментировали аншлаг на трибунах, рассказали о дальнейших планах, и ответили ещё на несколько вопросов о прошедшем турнире.

Бойкова: «Очень рады, что полные трибуны, приятно. Всегда классно выступать в родном городе. С Димой мы вообще начинали на этом катке. Для нас это особое тёплое чувство.

Принёс ли мой папа сегодня баннеры? Мне кажется, папа у меня сегодня вообще не пришёл.

Козловский: Дальнейшие планы до финала Гран-при? Отдохнуть немного. Марафон закончен. Ну, конечно, в Петербурге отдохнём. Мы, думаю, возьмём буквально полтора-два дня отдыха и уже будем целенаправленно готовиться к финальном турниру этого сезона.

Перенос финала в Питер? Прекрасно. Я буду засыпать и просыпаться в своей кровати, а не в отеле.

Бойкова: Следили ли за парным катанием на чемпионате Европы? Я скажу так: я очень рада за Настю Губанову. Я с ней начинала, соревновалась на этом же катке, безумно рада за эту девочку, она, правда, умничка. За парным катанием я не следила. Ну, как? Я посмотрела короткие программы и больше нет, потому что у меня свои соревнования, мне надо к ним готовиться», — передаёт слова Бойковой и Козловского из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.