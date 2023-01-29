«Любой соревновательный опыт – тоже опыт». Кагановская и Ангелопол — об участии вне зачёта

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, выступившие на чемпионате Санкт-Петербурга в танцах на льду вне соревновательного зачёта, подвели итоги своего выступления.

Кагановская: «Платье на данный момент не совсем удобное (случились проблемы с верхней лямкой. — Прим. «Чемпионата») для меня. Будем над этим работать, чтобы к финалу Гран-при не было никаких моментов для меня. Программа и так сложная, а я ещё о платье думаю иногда. Будем это исправлять.

Не зря ли съездили в Петербург? Точно не зря.

Ангелопол: По-любому не зря, потому что любой соревновательный опыт – тоже опыт, мы хотели сами себя проверить, насколько мы готовы к финалу. К сожалению, именно эти старты у нас выдались не самыми лучшими в плане прокатов. Можно лучше и чище. Это ещё один уровень для подготовки к финалу.

Легче или сложнее участвовать вне конкурса? Лично для меня, на самом деле, как бы странно это не звучало – чем задача проще, тем сложнее с ней. Сейчас не было волнения, что если мы что-то сорвем, то проиграем какое-то место или это как-то аукнется. Была задача сделать максимум, как и на других соревнованиях. Просто вне конкурса это никак не оценивается в плане места», — передаёт слова Кагановской и Ангелопола из микст-зоны корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.