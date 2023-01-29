Видео показательного выступления Кимми Репонд на чемпионате Европы в образе Уэнсдей
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Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) прошли показательные выступления.
Швейцарская фигуристка Кимми Репонд представила довольно необычное выступление. Она вышла на лёд в чёрном костюме, созданном под образ главной героини сериала «Уэнсдей».
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором показательного выступления Кимми Репонд:
Кимми Репонд завоевала бронзу по итогам соревнований чемпионата Европы в женском одиночном катании. В рамках произвольной программы швейцарская фигуристка показал второй результат, но по общей сумме итоговых баллов пропустила на второе место Луну Хендрикс из Бельгии.
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