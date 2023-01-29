Энберт: Туктамышева могла попробовать сделать четверной тулуп в Санкт‑Петербурге

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт выразил мнение, что чемпионат Санкт‑Петербурга по фигурному катанию мог стать идеальным местом для Елизаветы Туктамышевой, чтобы попробовать исполнить четверной тулуп.

«Для Лизы этот турнир мог быть достаточно спокойным для того, чтобы попробовать четверной тулуп. Она его готовит, а чемпионат города идеально подходит для того, чтобы пробовать что‑то новое. Но сложилось так, как сложилось. В финале Гран‑при психологически сложнее будет пробовать новые элементы. На чемпионате Петербурга у Туктамышевой не было бы явных конкурентов, она была бы свободна от каких‑то переживаний. В финале же будет серьёзная борьба. Я бы сказал, что это не лучшее место для экспериментов. Но Лизе с Алексеем Николаевичем [Мишиным] виднее. Уверен, рано или поздно мы всё же увидим четверной тулуп в её исполнении», — приводит слова Энберта «Матч ТВ».