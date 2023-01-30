Камила Валиева выложила видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской

16-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа на песню «Не отвернусь» певицы Натальи Подольской. В своём телеграм-канале спортсменка выложила несколько видео со съемок, на которых показала фрагмент своего проката и обратилась к аудитории.



«Всем доброй ночи! Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, сегодня у меня запланированный выходной», – сказала Валиева.

Ранее Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России, приняла участие в Кубке Первого канала в роли капитана. Также фигуристка приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.