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Камила Валиева выложила видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской

Камила Валиева выложила видео со съемок клипа певицы Натальи Подольской
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16-летняя российская фигуристка Камила Валиева поделилась видео со съемок клипа на песню «Не отвернусь» певицы Натальи Подольской. В своём телеграм-канале спортсменка выложила несколько видео со съемок, на которых показала фрагмент своего проката и обратилась к аудитории.

«Всем доброй ночи! Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, сегодня у меня запланированный выходной», – сказала Валиева.

Ранее Камила Валиева заняла второе место на чемпионате России, приняла участие в Кубке Первого канала в роли капитана. Также фигуристка приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.

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