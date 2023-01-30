«Нам сегодня 3 месяца». Аделина Сотникова выложила фотографию с ребёнком

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Фигуристка выложила милые фото со своим ребёнком на фоне новогодней ёлки.
«Нам сегодня 3 месяца! 3 месяца как моя жизнь поменялась моментально! 3 месяца я в статусе мамы! Это невероятные эмоции, которые ты мне даришь каждый день! Каждый день я ощущаю себя непередаваемо счастливо! Каждый день я вижу твой прогресс! Я бескнечно тебя люблою мой драгоценный человечек! Спасибо тебе за то, что я сейчас переживаю!», — подписала фотографии Сотникова.
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АДЕЛИНЫ СОТНИКОВОЙ
Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ АДЕЛИНЫ СОТНИКОВОЙ
26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Она стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Сотникова стала мамой в ноябре. Пол и имя ребёнка неизвестны.
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