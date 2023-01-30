Траньков: пока её партнёр продолжает кататься, Дюамель остаётся только говорить

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Максим Траньков отреагировал на слова канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала намерение Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска к участию российских и белорусских спортсменов.
«Её слова не вызывают никакую реакцию, ей надо как-то о себе напоминать, вот она всячески это и делает. Пока её партнёр продолжает кататься, ей остаётся только говорить», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».
Дюамель выступала в спортивной паре с Эриком Рэдфордом, в 2018 году они стали олимпийскими чемпионами в команде и бронзовыми призёрами в парном катании. После Игр-2018 фигуристы объявили о завершении карьеры, однако в 2021 году Рэдфорд возобновил карьеру и встал в пару с Ванессой Джеймс.
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