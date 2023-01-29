Олимпийская чемпионка призвала страны бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель поддержала намерение Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска к участию российских и белорусских спортсменов.
«Я думаю, что больше стран и спортивных федераций должны последовать их примеру», — написала Дюамель в социальных сетях.
Ранее МОК опубликовал заявление, в котором говорится о возможности возвращения российских и белорусских спортсменов, а Томас Бах добавил, что отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путём исключения, даже если страны находятся в конфликте. В ответ на это Украина заявила, что готова бойкотировать Олимпиаду в случае допуска к ней российских атлетов. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен 3 февраля.
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