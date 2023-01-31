Роднина отреагировала на призыв Дюамель бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова канадской фигуристки Меган Дюамель, которая поддержала намерение Украины бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в случае допуска к участию российских и белорусских спортсменов.

«Кто это сказал? Меган Дюамель? Если я её фамилию спрашиваю, то понимаете, как важно её мнение. Считаю ли я её мнение неважным? Может, у неё такая форма себя лишний раз проявить и напомнить о себе. Пускай лучше изучает фигурное катание. Думаю ли я, что другие страны последуют примеру Украины в плане бойкота Олимпиады в Париже? Послушайте, чего бежать впереди паровоза, до 2024 года ещё много времени, ещё много может измениться», — приводит слова Родниной «ВсёПроСпорт».

Дюамель выступала в спортивной паре с Эриком Рэдфордом, в 2018 году они стали олимпийскими чемпионами в команде и бронзовыми призёрами в парном катании.