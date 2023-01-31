В окружении Костомарова сообщили, что состояние и анализы Романа значительно улучшились
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Источники в окружении олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова рассказали, что состояние здоровья и анализы фигуриста значительно улучшились. Об этом сообщает «РБК Спорт».
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Вчера, 30 января, Татьяна Тарасова сообщила, что у 45-летнего Костомарова спала высокая температура.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.
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