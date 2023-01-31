«Скучает по дому». Отец Костомарова — о состоянии сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, уже почти месяц находящегося в больнице, рассказал новые подробности о состоянии сына.
«Оксана (супруга фигуриста. — Прим. «Чемпионата») говорит: стабильно нормальное (состояние). Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — сказал Сергей Костомаров в интервью телеканалу 360.
По словам Костомарова-старшего, вопрос о выписке пока не стоит.
«Скучает по дому, а дом — это и есть мы», — добавил Сергей Костомаров.
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось и врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Вчера, 30 января, Татьяна Тарасова сообщила, что у 45-летнего Костомарова спала высокая температура.
В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.
- 31 января 2023
-
16:56
-
15:51
-
15:29
-
14:21
-
11:02
-
00:44
-
00:17
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
-
18:12
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:40
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:51
-
14:32
-
13:28
-
12:50
-
10:59
-
01:55
- 29 января 2023
-
22:29
-
22:22
-
22:13
-
21:26
-
21:01
-
20:02