«Скучает по дому». Отец Костомарова — о состоянии сына

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, уже почти месяц находящегося в больнице, рассказал новые подробности о состоянии сына.

«Оксана (супруга фигуриста. — Прим. «Чемпионата») говорит: стабильно нормальное (состояние). Его отключают от ИВЛ, потом снова подключают. Бывает так, что что-то плохо, а потом раз — улучшилось», — сказал Сергей Костомаров в интервью телеканалу 360.

По словам Костомарова-старшего, вопрос о выписке пока не стоит.

«Скучает по дому, а дом — это и есть мы», — добавил Сергей Костомаров.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось и врачи подключили его к ИВЛ и ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Вчера, 30 января, Татьяна Тарасова сообщила, что у 45-летнего Костомарова спала высокая температура.



В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России.