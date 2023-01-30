Совсем юные спортсмены уже наделали много шума. Новые четверные и сумасшедшие мировые рекорды… Кто же удивил больше всех?

Выбираем лучшего новичка в фигурном катании. За два года — так что Валиева тоже в списке

Всего неделя остаётся до знаменательного события в фигурном катании! Уже 5 февраля в швейцарском Цюрихе объявят победителей премии ISU Skating Awards. К сожалению, не во всех номинациях представлена Россия. Так, за рубежом не отметили юных фигуристов, которые стали открытием последних двух лет, а ведь в нашей стране полно молодых талантов, чьи достижения такие же крутые, как у их иностранных коллег.

Именно поэтому «Чемпионат» решил исправить эту несправедливость и провести своё голосование, в котором в качестве номинантов присутствуют и наши спортсмены, и зарубежные. Специально для вас мы рассказали, чего они добились в текущем и олимпийском сезонах, который также идёт в зачёт премии. А уж решать, кому достанется звание «прорыв года», вам, дорогие читатели.

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Лучший новичок в фигурном катании за два года Фото: Ezra Shaw/Getty Images 1 место Илья Малинин Открытием года можно считать и американца Илья Малинина. Воспитанник Рафаэля Арутюняна взорвал мир фигурного катания, чисто исполнив четверной аксель. Этот элемент не покорился даже великому Юдзуру Ханю, а значит, это повод задуматься о мощи Малинина. Илья выиграл чемпионат мира среди юниоров — 2021, стал вторым на национальном первенстве в том же году, но в олимпийскую сборную не попал. Это заставило его по-спортивному разозлиться, и в этом сезоне фигурист поражает невиданной технической сложностью на каждом своём турнире. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 2 место Камила Валиева Камила Валиева дебютировала на взрослых международных стартах в олимпийском сезоне и сразу же показала выдающиеся результаты. Ученица Этери Тутберидзе переписала на своё имя три мировых рекорда, выиграла чемпионат Европы — 2022 и Олимпийские игры в командном турнире. Старт фигуристки можно было бы назвать лучшим за всю историю, если бы не допинговый скандал, который, вероятно, перечеркнëт все её достижения. Тем не менее пока вина Валиевой не доказана, она смело может бороться за звание лучшего новичка последних лет. Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» 3 место Софья Муравьёва Софья Муравьёва по-настоящему раскрылась в этом сезоне. Ученица Евгения Плющенко идёт по пути Алёны Косторной, став одной из самых стабильных исполнительниц тройного акселя не только в России, но и в мире. Фигуристка стала серебряным призёром чемпионата страны по прыжкам, уступив лишь грозной Камиле Валиевой с её безупречным четверным тулупом. Также Муравьёва блеснула на обычном национальном первенстве, остановившись в шаге от пьедестала. Её выступления были одними из самых эмоциональных на турнире. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 4 место Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол Молодой и перспективный танцевальный дуэт Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол в прошлом сезоне привлёк к себе всеобщее внимание. Ученики Анжелики Крыловой поразили судей и болельщиков не только невероятной музыкальностью и пластикой, но также и сумасшедшей работоспособностью. Фигуристы выступили на десяти стартах и проиграли только на двух! Причём тогда Василиса и Валерий брали серебро. В этом году спортсменом не повезло — пришлось сняться с чемпионата России из-за болезни партнёрши, однако пара постепенно восстанавливается и набирает форму к следующим стартам. Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат» 5 место Глеб Лутфуллин Крутые перформансы на счету Глеба Лутфуллина. В прошлом сезоне ученик Алексея Мишина выиграл оба этапа юниорского Гран-при и пробился в финал серии, который, к сожалению, был отменён. Тем не менее спортсмен не стал унывать и продолжил развиваться. В этом году он выстрелил на чемпионате России по прыжкам, став третьим. Лутфуллин продемонстрировал сложнейший четверной риттбергер, который покоряется далеко не всем спортсменам. Кроме того, практика показывает, что Глеб может катать программу сразу с четырьмя квадами. Невероятно для 18-летнего парня! Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 6 место Аделия Петросян Если бы не международный бан, Аделия Петросян могла наделать шума за рубежом. Юная звёздочка из «Хрустального» установила рекорд, первой в мире прыгнув четверной риттбергер. Спортсменка завоевала бронзу на предолимпийском чемпионате России, конкурируя с лучшими фигуристками страны. Это заслуживает огромного уважения. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 7 место Софья Самоделкина Ещё одна спортсменка, которая могла бы попробовать свои силы на взрослых международных стартах, — Софья Самоделкина. Фигуристка собрала в своей коллекции почти все квады — лутц, риттбергер, сальхов и тулуп, кроме того, владеет она и тройным акселем. Конечно, её ещё ждёт много работы, чтобы набрать оптимальную форму и стабилизировать сложнейшие элементы, но игра будет стоить свеч. Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат» 8 место Майя Хромых Майя Хромых зажигала в сезоне-2021/2022. Два из трёх международных турнира она выиграла, причём на Budapest Trophy обошла не кого-нибудь, а будущую олимпийскую чемпионку Анну Щербакову. Владея двумя разными четверными — сальховом и тулупом — Хромых могла стать тёмной лошадкой в сборной России. Увы, в этом году мы не видели выступлений Майи, которая всё ещё восстанавливается после травмы. Фото: Ezra Shaw/Getty Images 9 место Изабо Левито Американка Изабо Левито за два года смогла собрать целый урожай разнообразных наград. Фигуристка выиграла золото чемпионата мира среди юниоров в прошлом сезоне и забрала бронзу на взрослом первенстве США. В этом же сезоне она улучшила свои результаты: завоевала серебро в финале Гран-при, а также стала лучшей на национальном турнире. Фото: Atsushi Tomura/Getty Images 10 место Ринка Ватанабэ Среди иностранцев не так много фигуристок, исполняющих тройной аксель, однако японка Ринка Ватанабэ относится к их числу. Фигуристка в этом сезоне выиграла этап Гран-при Канады, благодаря чему попала в финал серии. Правда, там она остановилась в шаге от пьедестала, но это всё равно отличный результат!

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