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Мишина: Семененко и Коляда ещё болеют, Туктамышева начинает готовиться к финалу Гран-при

Мишина: Семененко и Коляда ещё болеют, Туктамышева начинает готовиться к финалу Гран-при
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Тренер Татьяна Мишина рассказала о состоянии здоровья фигуристов группы Алексея Мишина, которые пропускали чемпионат Санкт-Петербурга. На старт прошедшего на минувшей неделе городского первенства не вышли Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Михаил Коляда.

«Женя и Миша пока ещё болеют, ещё не вышли. Лиза уже сейчас выйдет, начнёт подготовку к финалу Гран при России. Так что у неё сейчас получше состояние, начнёт готовиться.

Есть ли понимание, когда Семененко и Коляда придут в себя? Так трудно сказать. Даже не знаю. Что то температура долго держалась. Так что как врачи будут рекомендовать. Будем надеяться и ждать», — приводит слова Мишиной «Матч ТВ».

Финал Гран-при России пройдёт 4–5 марта в Санкт-Петербурге.

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