Пайпер Гиллес и Поль Пуарье могут пропустить чемпионат четырёх континентов

Канадский танцевальный дуэт фигуристов Пайпер Гиллес и Поль Пуарье может не выступить на чемпионате четырёх континентов.

Как сообщает Golden Skate, канадский дуэт, ранее входивший в число участников турнира, теперь числится в списке запасных.

Чемпионат четырёх континентов — 2023 пройдёт в США с 7 по 12 февраля.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года, который проходил в Стокгольме. На чемпионате мира прошлого года в Монпелье (Франция), Гиллес и Пуарье заняли пятое место. Канадский танцевальный дуэт трижды становился победителем этапов Гран-при ISU в текущем сезоне.

Пайпер Гиллес и Поль Пуарье занимают третье место в рейтинге ISU среди танцевальных пар.