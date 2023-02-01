Пайпер Гиллес и Поль Пуарье могут пропустить чемпионат четырёх континентов
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Канадский танцевальный дуэт фигуристов Пайпер Гиллес и Поль Пуарье может не выступить на чемпионате четырёх континентов.
Как сообщает Golden Skate, канадский дуэт, ранее входивший в число участников турнира, теперь числится в списке запасных.
Чемпионат четырёх континентов — 2023 пройдёт в США с 7 по 12 февраля.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года, который проходил в Стокгольме. На чемпионате мира прошлого года в Монпелье (Франция), Гиллес и Пуарье заняли пятое место. Канадский танцевальный дуэт трижды становился победителем этапов Гран-при ISU в текущем сезоне.
Пайпер Гиллес и Поль Пуарье занимают третье место в рейтинге ISU среди танцевальных пар.
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