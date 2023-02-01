Анна Щербакова поделилась архивным видео с тренировки произвольной программы на ОИ-2022

Российская фигуристка Анна Щербакова в социальных сетях вспомнила, что сегодня, 1 февраля, ровно год, как она прилетела на триумфальные для себя Олимпийские игры в Пекин (Китай), прикрепив видео с прогона олимпийской произвольной программы.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале 2022 года, Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, став перед этим олимпийской чемпионкой в командном турнире. Анна Щербакова номинирована на премию ISU Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

В августе 18-летняя Анна Щербакова была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска. Спортсменка вернулась к тренировкам, а также дебютировала в роли ведущей на ТВ-шоу «Ледниковый период».