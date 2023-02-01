Американский журналист высмеял фигуристку-трансгендера из Финляндии

Американский журналист и комментатор Бен Шапиро высмеял 59-летнюю фигуристку-трансгендера, принимавшую участие в церемонии открытия чемпионата Европы.

«В Финляндии во время церемонии открытия чемпионата Европы на лёд вышла фигуристка-трансгендер, которой 59 лет. Ей доверили нести флаг. Маркку-Пекка Антикайнен несколько лет назад объявил себя трансгендером и решил заниматься фигурным катанием, и поэтому он лучший фигурист в истории. Лучший не потому, что биологический мужчина хорош в фигурном катании. Нет-нет. А потому, что он назвался женщиной. Получается, мы должны притворяться, что этот человек не просто женщина, а ещё и хорош в фигурном катании.



Антикайнен настолько великолепна в фигурном катании, что несла флаг страны на чемпионате Европы. Нам хотят этим сказать: не смотрите на качество катания, это потрясающая фигуристка! А если вы говорите обратное, это потому, что вы ненавидите трансгендеров. Упасть в первые 45 секунд выступления – вот она, сила фигуристов-трансгендеров в Финляндии. Фиксируем аксель в ноль оборотов. А встать не может! Но не обращайте внимания на это, она невероятно чудесная фигуристка. Вам не разрешено видеть иное», — сказал Шапиро в новом видео на своём YouTube-канале.