Американский журналист высмеял фигуристку-трансгендера из Финляндии

Американский журналист и комментатор Бен Шапиро высмеял 59-летнюю фигуристку-трансгендера, принимавшую участие в церемонии открытия чемпионата Европы.
«В Финляндии во время церемонии открытия чемпионата Европы на лёд вышла фигуристка-трансгендер, которой 59 лет. Ей доверили нести флаг. Маркку-Пекка Антикайнен несколько лет назад объявил себя трансгендером и решил заниматься фигурным катанием, и поэтому он лучший фигурист в истории. Лучший не потому, что биологический мужчина хорош в фигурном катании. Нет-нет. А потому, что он назвался женщиной. Получается, мы должны притворяться, что этот человек не просто женщина, а ещё и хорош в фигурном катании.
Антикайнен настолько великолепна в фигурном катании, что несла флаг страны на чемпионате Европы. Нам хотят этим сказать: не смотрите на качество катания, это потрясающая фигуристка! А если вы говорите обратное, это потому, что вы ненавидите трансгендеров. Упасть в первые 45 секунд выступления – вот она, сила фигуристов-трансгендеров в Финляндии. Фиксируем аксель в ноль оборотов. А встать не может! Но не обращайте внимания на это, она невероятно чудесная фигуристка. Вам не разрешено видеть иное», — сказал Шапиро в новом видео на своём YouTube-канале.
- 1 февраля 2023
-
16:35
-
16:19
-
15:50
-
14:12
-
14:05
-
12:29
-
11:28
-
09:50
-
09:50
-
00:27
-
00:06
- 31 января 2023
-
22:35
-
22:00
-
21:14
-
20:35
-
20:25
-
20:09
-
19:44
-
19:22
-
18:28
-
16:56
-
15:51
-
15:29
-
14:21
-
11:02
-
00:44
-
00:17
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
-
18:12