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Фигурист Гуменник планирует возобновить тренировки не раньше чем через неделю

Фигурист Гуменник планирует возобновить тренировки не раньше чем через неделю
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Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что состояние здоровья её ученика, серебряного призёра чемпионата России — 2023 по фигурному катанию Петра Гуменника, улучшается, но восстановление после болезни потребует не меньше недели.

Гуменник был заявлен на чемпионат Санкт-Петербурга, но заболел в день старта, 27 января, и не выступил на соревнованиях.

«Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лёд, готовиться к финалу Гран-при, но пока всё-таки рано об этом говорить. Думаю, как минимум пять дней — неделю от тренировок пока придётся воздержаться», — приводит слова Дайнеко ТАСС.

Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.

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