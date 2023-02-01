Фигурист Гуменник планирует возобновить тренировки не раньше чем через неделю
Поделиться
Тренер Вероника Дайнеко сообщила, что состояние здоровья её ученика, серебряного призёра чемпионата России — 2023 по фигурному катанию Петра Гуменника, улучшается, но восстановление после болезни потребует не меньше недели.
Гуменник был заявлен на чемпионат Санкт-Петербурга, но заболел в день старта, 27 января, и не выступил на соревнованиях.
«Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лёд, готовиться к финалу Гран-при, но пока всё-таки рано об этом говорить. Думаю, как минимум пять дней — неделю от тренировок пока придётся воздержаться», — приводит слова Дайнеко ТАСС.
Финал Гран-при России по фигурному катанию пройдёт в Санкт-Петербурге 4–5 марта.
Комментарии
- 1 февраля 2023
-
18:23
-
16:35
-
16:19
-
15:50
-
14:12
-
14:05
-
12:29
-
11:28
-
09:50
-
09:50
-
00:27
-
00:06
- 31 января 2023
-
22:35
-
22:00
-
21:14
-
20:35
-
20:25
-
20:09
-
19:44
-
19:22
-
18:28
-
16:56
-
15:51
-
15:29
-
14:21
-
11:02
-
00:44
-
00:17
- 30 января 2023
-
22:35
-
22:17
-
22:06
-
21:31
-
20:57
-
19:25
-
19:07
Партнерский контент