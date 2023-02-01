Десятилетний Саша Плющенко выучил ещё один тройной прыжок. Видео

Десятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выучил ещё один тройной прыжок – флип. Видео размещено в соцсетях академии «Ангелы Плющенко». Ранее Саша освоил самый сложный тройной прыжок – лутц.

Саша занимается фигурным катанием с четырёх лет. Он тренируется под руководством знаменитого отца, а также Александра Абта и Артёма Значкова, постоянно участвует в шоу Евгения Плющенко, исполняя главные детские роли. У Саши Плющенко много рекламных контрактов, в недавнем интервью его отец сказал, что за 2022 год сын заработал 12 миллионов рублей.

В семье Плющенко и Рудковской также воспитывается двухлетний сын Арсений, которого отец планирует поставить на коньки. Правда, фигурные или хоккейные, Евгений ещё не решил.