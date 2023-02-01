Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Десятилетний Саша Плющенко выучил ещё один тройной прыжок. Видео

Десятилетний Саша Плющенко выучил ещё один тройной прыжок. Видео
Комментарии

Десятилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, выучил ещё один тройной прыжок – флип. Видео размещено в соцсетях академии «Ангелы Плющенко». Ранее Саша освоил самый сложный тройной прыжок – лутц.

Саша занимается фигурным катанием с четырёх лет. Он тренируется под руководством знаменитого отца, а также Александра Абта и Артёма Значкова, постоянно участвует в шоу Евгения Плющенко, исполняя главные детские роли. У Саши Плющенко много рекламных контрактов, в недавнем интервью его отец сказал, что за 2022 год сын заработал 12 миллионов рублей.

В семье Плющенко и Рудковской также воспитывается двухлетний сын Арсений, которого отец планирует поставить на коньки. Правда, фигурные или хоккейные, Евгений ещё не решил.

«Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения «Алло, гараж! Пришлите бабосиков». Улётные цитаты Гном Гномыча в его день рождения
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023