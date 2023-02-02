Фигуристы Панфилова и Рылов рассказали, чем гордятся в своей спортивной карьере

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, выступавшие в соревнованиях спортивных пар, рассказали, чем гордятся в своей спортивной карьере.



Победители юношеской Олимпиады, чемпионы мира среди юниоров, победители юниорского финала Гран-при Панфилова и Рылов считались одной из самых перспективных пар России, но объявили о завершении карьеры после того, как пропустили два года из-за травм.

«Если говорить не про победы, а конкретно в спорте… Не сказать, что я этим прям сильно горжусь, но это показатель, что всё было не зря. ISU внёс наш выброс риттбергер с чемпионата мира в книгу, в которой собраны идеальные элементы, примеры для других фигуристов. Они посчитали, что этот выброс эталонный», — сказала Панфилова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

«Если говорить о соревнованиях, то, наверное, это чемпионат мира, который мы выиграли. А если абстрагироваться от стартов, то это наши парные элементы и в принципе наше катание. Кажется, мы единственные, кому ставили +5 за подкрутку… Это точно было не зря, потому что хотя бы какой-то маленький, крошечный след мы оставили», — сказал Рылов.