Журанков – о ЧЕ: нельзя говорить, что российские соревнования на голову выше во всех видах

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили прошедший без российских спортсменов чемпионат Европы по фигурному катанию.

«Можно было из принципа не смотреть чемпионат Европы – наших нет. Все разводят руками и говорят, что там не на что смотреть. Смотреть на самом деле было на что – я получила удовольствие от некоторых видов, программ, прокатов, эмоций, которые доставил нам этот чемпионат Европы. Но как спортсменка которая болеет всегда за наших, я считаю, что нужно было смотреть чемпионат Европы в первую очередь для того, чтобы продолжать следить за международными турнирами. Как развиваются наши соперники? Как оценивают судьи те или иные элементы? Какие изменения вносятся? Кто начинает кататься лучше, кто хуже? За всеми этими моментами обязательно нужно следить, чтобы потом, когда мы выйдем на международную арену, мы были во всеоружии», – сказала Боброва.

«Во-первых, это просто уважение к фигурному катанию. Отметать, что нас там нет и поэтому фигурное катание для нас не существует… Такая позиция звучит нередко. Ну, хорошо, смотрите только российские соревнования. Но при этом нельзя говорить, что российские соревнования на голову выше европейских во всех видах. Второе – зачем нам уподобляться всем этим западникам, которые пытаются отменять Россию? В ответ мы будем отменять всё остальное? Третий момент: почему мы считаем, что фигурное катание – это только элементы ультра-си, и мы совершенно не говорим о качестве постановок, скольжения, хореографических находках, преодолении самих себя. По всем этим пунктам нужно смотреть всё. Мне кажется, было очень интересно», — добавил Журанков.