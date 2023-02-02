Журанков — о Ксении Синицыной: Европа и мир должны видеть эту девочку
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Комментатор Андрей Журанков в эфире подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» высказался о 18-летней российской фигуристке Ксении Синицыной.
«Если Ксения Синицына поменяет спортивное гражданство, для меня это будет не минусом, а плюсом в копилку мирового фигурного катания. Потому что Европа и мир должны видеть эту девочку на самых крупных турнирах с её программами. А в российскую сборную ей просто вообще не прорваться с нашей стратегией — хотя бы один ультра-си», — сказал Журанков.
На прошедшем чемпионате России Синицына набрала 211,52 баллов и заняла восьмое место. Турнир выиграла Софья Акатьева, второй стала Камила Валиева, третье место заняла Елизавета Туктамышева. В личном зачёте Гран-при России Синицына занимает восьмое место.
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