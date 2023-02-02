Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок с Тутберидзе

Итальянский фигурист Даниэль Грассль вернулся в Москву для продолжения тренировок под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Сообщается, что спортсмен уже работает на льду в ледовом дворце «Хрустальный».
Напомним, ранее Грассль приезжал в Москву, чтобы подготовиться к чемпионату Европы в группе Тутберидзе. До этого фигурист расстался со своим тренером Лоренцо Магри после неудачного выступления на чемпионате Италии, где он не смог завоевать медаль.
На чемпионат Европыпо фигурному 2023 года в Эспоо (Финляндия) Грассль прибыл с Даниэлем Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым. По итогам соревнований он занял шестое место. Как в короткой, так и в произвольной программе итальянского фигуриста подвёл четверной лутц.
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