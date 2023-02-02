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Фигурист Гуменник рассказал, как тренер Арутюнян научил его прыгать тройной аксель

Фигурист Гуменник рассказал, как тренер Арутюнян научил его прыгать тройной аксель
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Серебряный призёр чемпионата России — 2023, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров — 2020 в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о сотрудничестве с тренером Рафаэлем Арутюняном, которое началось пять лет назад с поездки на просмотр в Лос-Анджелес.

В дальнейшем Арутюнян консультировал Гуменника, который тренируется у Вероники Дайнеко, онлайн и по телефону.

«Когда мы прилетели в Лос-Анджелес, Рафаэль Владимирович сразу ко мне очень хорошо отнёсся, чем, кстати, сильно поддержал. Мне уже было 15 лет, а я всё ещё не мог освоить четверной — прыгал только тройные. Что, в принципе, не очень хорошо. В 15 лет одиночники обычно четверные уже исполняют, как и тройной аксель.

Я помню, в Питере часто приходил на тренировки и ничем другим не занимался, только пытался этот тройной аксель прыгнуть. Понимал, что шансов выехать этот прыжок на соревнованиях у меня крайне мало, раз уж не выходит в рабочем режиме, но упорно вставлял аксель в программу с какой-то призрачной надеждой: вдруг получится?

Но Арутюнян, несмотря на все мои прыжковые проблемы, сразу сказал, что я очень талантливый и что у меня всё будет, просто немного позже. И что он совершенно в этом не сомневается. Это придало мне тогда очень большой уверенности.

Прыгать тройной аксель с «кораблика» — идея Арутюняна? Да. Сначала было очень сложно и непривычно делать такой заход. По ощущениям это совершенно другой прыжок, но в мышцах-то сидят прежние ощущения, которые заучивались на протяжении многих лет. Поэтому перестроиться оказалось не так просто. Уже потом я думал, что, возможно, задумка тренера была как раз в том, чтобы разграничить прежний вариант прыжка и тот, который мы начали изучать. Чтобы старые ошибки у меня полностью ушли», — приводит слова Гуменника RT.

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