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Лучший российский фигурист 2022 года, голосование, опрос, рейтинг: Кондратюк, Семененко, Гуменник, Коляда, Алиев

Лучший фигурист России 2022 года — кто он? Рейтинг
Валерия Кукалева
Лучший российский фигурист 2022 года
Комментарии
Вам предстоит сделать очень сложный выбор.

Продолжаем подводить итоги 2022 года года в российском фигурном катании! Перед главной битвой (вы все понимаете, кто в ней сойдётся), пора проголосовать за лучшего одиночника, а их у нас очень много – разных, ярких и запоминающихся.

Мы собрали всех сборников (основу и резерв), а также фигуристов, хотя бы раз попавших на подиум этапов Гран-при России. Теперь выбор – только за вами.

Кого вы предпочтёте? Марка Кондратюка с международными титулами? Почти разделивших первое место чемпионата России Евгения Семененко и Петра Гуменника? Дмитрия Алиева – единственного на Гран-при с двумя победами? А может, несмотря ни на что – Михаила Коляду? Или поддержите кого-то сенсационного?

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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Рейтинг: лучшие фигуристы-одиночники России 2022 года
1 место

Евгений Семененко

  • Олимпийские игры: 8-е место;
  • чемпионат Европы: 5-е место;
  • чемпионат России: золото;
  • этапы Гран-при России: 1-е и 2-е места;
  • чемпионат России по прыжкам: 3-е место.

Российский одиночник с самым большим послужным списком за 2022 год. Семененко поучаствовал в двух международных стартах: вошёл в пятёрку на чемпионате Европы и стал лучшим из сборной России в личном турнире Олимпийских игр, когда выложившийся в команднике Кондратюк уже не смог откатать на таком же уровне.

Внутренний сезон также складывается для Евгения огненно: восстановившись после тяжёлой травмы, он отлично прошёл серию Гран-при России и прыжковый турнир и наконец завершил год золотом чемпионата России, в зубодробительной борьбе обойдя Петра Гуменника только благодаря произвольной программе.

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2 место

Марк Кондратюк

  • Олимпийские игры: золото в командном турнире, 15 место в личном;
  • чемпионат Европы: золото;
  • этапы Гран-при России: 1-е и 3-е места.

Самый титулованный наш одиночник 2022 года. Кондратюк начал соревновательный год с великолепной победы на чемпионате Европы, а затем вошёл в состав сборной России на командный турнир Олимпийских игр. Марк не подвёл и не дрогнул – и стал одним из творцов золотой медали.

Выступление в серии Гран-при России олимпийский чемпион тоже начал с победы, но потом подвела спина: из-за травмы фигурист стал только третьим на своём втором этапе, а с чемпионата России пришлось сняться после неудачной короткой программы.

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3 место

Пётр Гуменник

  • чемпионат России: серебро;
  • этапы Гран-при России: 1-е и 3-е места;
  • чемпионат России по прыжкам: 2-е место.

Безусловное открытие постолимпийского сезона! Вытянувшись в росте и возмужав, Пётр не потерял четверные прыжки, как все боялись, а наоборот – только прибавил и стал успешно приземлять старшие квады. Он здорово выступил на Гран-при России, уступил только сенсационному и внезапному Григорию Фёдорову на прыжковом чемпионате, ну а чемпионат России запомнит надолго.

Гуменник набрал одинаковую сумму баллов с Евгением Семененко! Но титул отдали Жене, так как он выиграл произвольную программу. Но вот это серебро – абсолютно точно с золотым отливом!

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4 место

Глеб Лутфуллин

  • чемпионат России: 8-е место;
  • этапы Гран-при России: 1-е и 2-е места.

Ученик Алексея Мишина числится в юниорской сборной, но ворвался на взрослую серию Гран-при России абсолютно по-хозяйски. Кто ожидал от 18-летнего спортсмена первого и второго мест?! А ведь на турнире в Самаре он победил с четырьмя четверными прыжками, и только один, сложнейший риттбергер, был не докручен.

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5 место

Александр Самарин

  • чемпионат России: бронза;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 3-е места.

Мистер Преодоление – хотя, конечно, до Анны Щербаковой Александру далеко. После всплеска в олимпийском сезоне-2017/2018 его карьера будто пошла на спад из-за травм и нестабильности, но наконец-то Самарин вернулся по-настоящему вместе с коронным каскадом четверной лутц – тройной тулуп.

Саша больше не рискует с несколькими квадами и предпочитает один-два – зато надёжные. Эта стратегия помогла ему ухватить бронзу чемпионата России и принести тренеру, Светлане Соколовской, единственную медаль турнира.

6 место

Дмитрий Алиев

  • чемпионат России: 4-е место;
  • этапы Гран-при России: два первых места.

Сезон-2022/2023 – настоящий ренессанс участника Олимпийских игр 2018 года! Дима единственный из всех наших одиночников выиграл два этапа Гран-при России из двух, доказав, что нестабильность прошлых лет осталась далеко позади.

На чемпионате России Дмитрий тоже выступил достойно, пусть до подиума и не хватило десятка баллов. Алиев безупречно выполнил три четверных прыжка – но случилась «бабочка» на тройном акселе.

7 место

Андрей Мозалёв

  • Олимпийские игры: 19-е место;
  • чемпионат Европы: 4-е место;
  • чемпионат России: 6-е место;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 4-е места.

Ещё один участник Олимпийских игр 2022 года от России. Андрей выступил неудачно, но почувствовал олимпийский дух и попробовал олимпийский лёд, что очень важно для набора опыта. А за месяц до Игр почти забрался на европейский пьедестал!

После короткой программы на чемпионате России Мозалёв шёл в тройке, но дрогнул в произвольной и не попал на подиум. Однако результат в топ-3 у него есть: на одном из этапов Гран-при.

8 место

Макар Игнатов

  • чемпионат России: 7-е место;
  • этапы Гран-при России: два пятых места.

Девиз воспитанника Евгения Рукавицына в этом сезоне – риск, ещё больше риска! Макар заходит на разные четверные, стараясь довести их до четырёх в произвольной программе и до шести в сумме, но даже если получается приземлить квады, обязательно подводит что-то другое. Либо «бабочка» на трикселе, либо лутц сдвоит.

Так что в новом году пожелаем Макару обрести стабильность, а пока поддержим его тягу к риску стрелочками вверх.

9 место

Илья Яблоков

  • чемпионат России: 11-е место;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 4-е места.

Ученик Виктории Буцаевой стремится, чтобы любители фигурного катания его запомнили: и постоял на подиуме заключительного этапа Гран-при в Перми, уступив только неудержимому Евгению Семененко. Войти в десятку лучших на чемпионате России не удалось, но в спарринге с одногруппником Ероховым Илья будет готовиться к финалу Гран-при.

10 место

Михаил Коляда

Миша был заявлен на все международные старты: и Олимпийские игры, и чемпионат Европы. К сожалению, его преследовали болезни и травмы – и с обоих турниров пришлось сняться. Проблемы продолжились и в новом сезоне: только один подиум на Гран-при и снятие с чемпионата России.

Но болельщики всё равно любят Михаила за качество катания, невероятный перформанс и великолепные программы. И они наверняка захотят отдать свой голос за любимого фигуриста, несмотря ни на что!

11 место

Артём Ковалёв

  • чемпионат России: 5-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 6-е места.

Представляет не самую популярную тренерскую группу – занимается у Александра Волкова, отколовшегося от «Ангелов Плющенко». И Артём вместе с наставником совершенно точно не прогадали! Ковалёв побывал на подиуме национального Гран-при и отлично выступил на чемпионате России в Красноярске, замкнув пятёрку сильнейших. Это заявка на попадание в основную сборную.

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12 место

Алексей Ерохов

  • чемпионат России: 13-е место;
  • этапы Гран-при России: 2-е и 4-е места.

Бывший ученик Этери Тутберидзе и экс-чемпион мира среди юниоров теперь тренируется у Виктории Буцаевой и проводит один из самых успешных сезонов на взрослом уровне. Алексей сумел попасть на подиум одного из этапов Гран-при России, а на втором стал рисковать с четверным риттбергером и улетел на четвёртое место. Но в нашем фигурном катании всегда поощрялась сложность!

13 место

Иван Попов

  • чемпионат России: 9-е место;
  • этапы Гран-при России: 3-е и 6-е места.

«Что этот парень делает в этом списке? Кто он вообще такой?!» — наверняка спросят многие из вас. Так вот, знакомьтесь: 18-летний Иван Попов тренируется в московском клубе «Армия фигурного катания» у Ирины Смирновой.

В этом сезоне ему удалось занять третье место на этапе Гран-при в Перми, уступив только Дмитрию Алиеву и Андрею Мозалёву, и финишировать на достойном девятом месте на чемпионате России. Иван отобрался в финал Гран-при России, а вот Макар Игнатов, например, нет.

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