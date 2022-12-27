Лучший фигурист России 2022 года — кто он? Рейтинг

Продолжаем подводить итоги 2022 года года в российском фигурном катании! Перед главной битвой (вы все понимаете, кто в ней сойдётся), пора проголосовать за лучшего одиночника, а их у нас очень много – разных, ярких и запоминающихся.

Мы собрали всех сборников (основу и резерв), а также фигуристов, хотя бы раз попавших на подиум этапов Гран-при России. Теперь выбор – только за вами.

Кого вы предпочтёте? Марка Кондратюка с международными титулами? Почти разделивших первое место чемпионата России Евгения Семененко и Петра Гуменника? Дмитрия Алиева – единственного на Гран-при с двумя победами? А может, несмотря ни на что – Михаила Коляду? Или поддержите кого-то сенсационного?

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

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