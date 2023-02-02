Игнатов: Ягудин — пофигист в хорошем смысле слова, но я бы так не смог

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, чем ему нравится олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Фигуристам приходилось выступать на одном льду в шоу.

«Ягудин очень открытый. Пофигист, в хорошем смысле слова. Ведет себя как шоумен. Это всегда выглядит классно, широко, искренне, с душой. Но я бы не смог такое катать.

Интроверт ли я? Да! Я не люблю людей (улыбается). Понятно, что я так говорю больше в шутку, и я очень люблю близких, которые меня окружают. Но мне некомфортно, когда какая-то толкучка или что-то вроде того. Пару раз в месяц выезжаю в центр Петербурга и такой: «Ё-моё, сколько народу». А тут у себя, недалеко от Академии, я спокойно живу — дом, каток», — приводит слова Игнатова Sport24.