Игнатов: Ягудин — пофигист в хорошем смысле слова, но я бы так не смог

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 в мужском одиночном катании Макар Игнатов рассказал, чем ему нравится олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Фигуристам приходилось выступать на одном льду в шоу.
«Ягудин очень открытый. Пофигист, в хорошем смысле слова. Ведет себя как шоумен. Это всегда выглядит классно, широко, искренне, с душой. Но я бы не смог такое катать.
Интроверт ли я? Да! Я не люблю людей (улыбается). Понятно, что я так говорю больше в шутку, и я очень люблю близких, которые меня окружают. Но мне некомфортно, когда какая-то толкучка или что-то вроде того. Пару раз в месяц выезжаю в центр Петербурга и такой: «Ё-моё, сколько народу». А тут у себя, недалеко от Академии, я спокойно живу — дом, каток», — приводит слова Игнатова Sport24.
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