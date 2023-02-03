«Простите, но нет». Дюамель вновь выступила против допуска россиян к ОИ-2024

Олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира в парном катании канадка Меган Дюамель не согласилась с заявлением Олимпийского комитета своей страны о возможности допуска российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года в Париже.

Ранее главный исполнительный директор Олимпийского комитета Канады (ОКК) Дэвид Шумейкер заявил, что исключение спортсменов только из-за их национальности противоречит основным принципам олимпийского движения.

«Простите, но нет. Я думаю, что спецоперация на Украине (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата») идёт вразрез с олимпийскими ценностями и я считаю, что государственная поддержка допинга противоречит олимпийским ценностям. Давайте не будем забывать о чистых спортсменах, которые до сих пор ждут своих медалей Пекина», — написала Дюамель в социальных сетях.