США выступили против использования флага и гимна России на международных турнирах

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов высказала позицию США по вопросу возможного допуска спортсменов из России и Беларуси на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«В случаях, когда спортивные организации и организаторы мероприятий, такие как Международный олимпийский комитет, решают позволить спортсменам из России и Беларуси участвовать в спортивных мероприятиях, должно быть абсолютно ясно, что они не выступают в качестве представителей российского или белорусского государства. Использование официальных государственных флагов, гербов и гимнов России и Беларуси также должно быть запрещено. Мы придерживаемся именно такой позиции», — приводит слова Жан-Пьер ТАСС.

Ранее исполком МОК заявил, что разрабатывает условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные турниры в нейтральном статусе.