Квителашвили: моё решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило

Грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил о том, что решение продолжить карьеру не принесло ему в этом сезоне финансовой выгоды.
«Да, в этом году я соревнованиями не заработал ничего. Мои последние доходы – с летних шоу. Я не жалуюсь, но получилось, что мое решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило – ни по результатам, ни финансово. Я взрослый человек, не могу об этом не думать.
Сезон ещё продолжается? Я же понимаю, что я весь сезон только и делаю, что упускаю шансы: на Гран-при, на чемпионате Европы – а на чемпионате мира будет сложнее», — сказал Квителашвили в интервью Sports.ru.
Напомним, в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия) Квителашвили совершил неудачный прокат, допустив несколько ошибок, которые не позволили фигуристу побороться за топ-15 по итогам соревнований.
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