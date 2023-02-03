Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Квителашвили: моё решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило

Квителашвили: моё решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило
Комментарии

Грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил о том, что решение продолжить карьеру не принесло ему в этом сезоне финансовой выгоды.

«Да, в этом году я соревнованиями не заработал ничего. Мои последние доходы – с летних шоу. Я не жалуюсь, но получилось, что мое решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило – ни по результатам, ни финансово. Я взрослый человек, не могу об этом не думать.

Сезон ещё продолжается? Я же понимаю, что я весь сезон только и делаю, что упускаю шансы: на Гран-при, на чемпионате Европы – а на чемпионате мира будет сложнее», — сказал Квителашвили в интервью Sports.ru.

Напомним, в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия) Квителашвили совершил неудачный прокат, допустив несколько ошибок, которые не позволили фигуристу побороться за топ-15 по итогам соревнований.

«У нас были завязаны руки». Почему молодые российские чемпионы завершили карьеру «У нас были завязаны руки». Почему молодые российские чемпионы завершили карьеру
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023