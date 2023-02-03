Квителашвили: моё решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило

Грузинский фигурист Морис Квителашвили заявил о том, что решение продолжить карьеру не принесло ему в этом сезоне финансовой выгоды.

«Да, в этом году я соревнованиями не заработал ничего. Мои последние доходы – с летних шоу. Я не жалуюсь, но получилось, что мое решение остаться в спорте на этот сезон никак себя не окупило – ни по результатам, ни финансово. Я взрослый человек, не могу об этом не думать.

Сезон ещё продолжается? Я же понимаю, что я весь сезон только и делаю, что упускаю шансы: на Гран-при, на чемпионате Европы – а на чемпионате мира будет сложнее», — сказал Квителашвили в интервью Sports.ru.

Напомним, в произвольной программе на чемпионате Европы в Эспоо (Финляндия) Квителашвили совершил неудачный прокат, допустив несколько ошибок, которые не позволили фигуристу побороться за топ-15 по итогам соревнований.