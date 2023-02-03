«Плохой опыт и плохие воспоминания». Квителашвили — о выступлении на чемпионате мира

Грузинский фигурист Морис Квителашвили поделился воспоминаниями от чемпионата мира в Японии в 2022 году, на котором он занял 4-е место.

«Плохой опыт и плохие воспоминания – вот как я буду это воспринимать. Я же не турист – я еду в Японию как спортсмен. А до этого я работаю и тренируюсь – для чего? Чтобы приехать и показать результат. А если его нет – ты что, город посмотреть приезжаешь? Мне тренеры так и говорят, если что-то не выходит: «Ну что, туристом поедешь?» — сказал Квителашвили в интервью Sports.ru.

Ранее Квителашвили приостановил работу с Заслуженным тренером России Этери Тутберидзе из-за проблем с логистикой и уехал тренироваться в Италию. Сам фигурист заявил, что это временная мера.