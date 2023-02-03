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Дмитрий Губерниев выразил слова поддержки Роману Костомарову

Дмитрий Губерниев выразил слова поддержки Роману Костомарову
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Комментатор Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях выразил слова поддержки олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, госпитализированному в тяжёлом состоянии.

«Рома, держись, родной… » – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня появились сведения, что Костомарову было решено ампутировать пальцы ног, а за пальцы рук врачи ещё продолжают бороться. Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

Напомним, Романа Костмарова госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.

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