«Мы могли бы выделить Щербаковой телохранителя». Журова — о церемонии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова не верит в то, что российскую фигуристку Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения наград ISU Skating Awards из соображений безопасности.

«Хочу сказать непарламентское слово, это всё отмазки. Они просто не могли допустить российских спортсменов на награждение и нашли надуманный повод.



Почему теннисистам могут обеспечить безопасность, а фигуристам нет? В фигурном катании люди более спокойные, чем на футболе, а здесь не соревнование, а награждение, обеспечить безопасность легче.



Если они считают, что на неё может быть произведена какая-то атака, могли бы ей выделить телохранителей», — сказала Журова в интервью ТАСС.