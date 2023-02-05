Туктамышева рассказала, что предпочитает — лыжи или сноуборд

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о своих увлечениях.

«На самом деле я так и не поняла, что мне нравится больше. Лыжи показались мне чуть более безопасными, чем сноуборд. А это для меня суперважно. Видимо, из-за страха я не смогла прочувствовать весь спектр крутых эмоций, которые можно испытывать (учитывая, что я каталась впервые), но всё равно мне безумно понравилось, и я точно это повторю! По крайней мере, надо наконец разобраться, в каком я лагере — лыжников или сноубордистов. А вы в каком?» — написала Туктамышева в своих социальных сетях.

25-летняя Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Елизавета заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).