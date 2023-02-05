Гончаренко не видит политических подтекстов в том, что Щербакова не выиграла премию ISU

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко высказалась о том, что российская фигуристка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».
Напомним, победителем в указанной номинации стал американский одиночник Нэйтан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.
«Очевидно, что Нэйтан Чен точно заслужил награду не меньше. У него было очень много ярких побед, он внес большой вклад в развитие мужского одиночного и вообще всего фигурного катания — эти разнообразные четверные, он великий спортсмен, интересная личность. Мы видели его на протяжении нескольких сезонов со взлетами и падениями, мне он очень нравится, считаю его гениальным спортсменом. Я не склонна искать все эти политические подоплеки, не люблю в это лезть, это абсолютно бессмысленно. То, что она (Щербакова. — Прим. «Чемпионата») была внесена в список претендентов — уже много значит. Нэйтан очень достойный соперник, поэтому расстраиваться, конечно, не стоит», — сказала Гончаренко в интервью ТАСС.
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