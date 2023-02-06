«Он для всех нас словно дедушка». Лутфуллин высказался о Мишине

Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своём тренере Алексее Мишине.
«В один момент мой первый тренер Резеда Сибгатуллина подошла ко мне и сообщила, что мы поедем на две недели в Санкт-Петербург и будем тренироваться у Мишина. Речи о полноценном переходе не шло. Но, посмотрев на меня, Алексей Николаевич решил взять меня на сборы. Я был безумно рад такой возможности. После сборов меня уже взяли в группу.
Как прошла первая тренировка с Мишиным? Я дико переживал. Вышел на лёд, начал немного раскатываться. Тут открылась дверь и появился он. В этот момент я собрался и загорелся желанием показать себя.
Конечно, на тренировках он строгий и требовательный, по-другому никак. Но в целом он очень приятный, весёлый, добрый, понимающий. Даже на льду всегда может пошутить, разрядить обстановку. Он для всех нас словно дедушка», – приводит слова Лутфуллина «БИЗНЕС Online».
- 6 февраля 2023
-
08:39
-
07:35
-
01:44
-
00:59
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
22:50
-
22:04
-
21:08
-
19:44
-
19:39
-
19:25
-
18:53
-
17:38
-
17:30
-
16:51
-
16:44
-
14:24
-
14:05
-
13:43
-
13:28
-
13:08
-
13:00
-
12:38
- 4 февраля 2023
-
23:59
-
22:12
-
21:30
-
20:11
-
19:45
-
14:46
-
13:32
-
12:19
-
11:12
-
10:01
-
00:05
- 3 февраля 2023
-
23:51