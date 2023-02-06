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«Он для всех нас словно дедушка». Лутфуллин высказался о Мишине

«Он для всех нас словно дедушка». Лутфуллин высказался о Мишине
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин высказался о своём тренере Алексее Мишине.

«В один момент мой первый тренер Резеда Сибгатуллина подошла ко мне и сообщила, что мы поедем на две недели в Санкт-Петербург и будем тренироваться у Мишина. Речи о полноценном переходе не шло. Но, посмотрев на меня, Алексей Николаевич решил взять меня на сборы. Я был безумно рад такой возможности. После сборов меня уже взяли в группу.

Как прошла первая тренировка с Мишиным? Я дико переживал. Вышел на лёд, начал немного раскатываться. Тут открылась дверь и появился он. В этот момент я собрался и загорелся желанием показать себя.

Конечно, на тренировках он строгий и требовательный, по-другому никак. Но в целом он очень приятный, весёлый, добрый, понимающий. Даже на льду всегда может пошутить, разрядить обстановку. Он для всех нас словно дедушка», – приводит слова Лутфуллина «БИЗНЕС Online».

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