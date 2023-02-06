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Бывшая ученица Этери Тутберидзе намерена стать депутатом

Бывшая ученица Этери Тутберидзе намерена стать депутатом
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Вице-чемпионка мира 2019 года по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева сообщила, что была избрана в качестве кандидата в депутаты маслихата города Алма-Аты от партии «Аманат», которая является правящей в Казахстане.

«Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг», — написала Турсынбаева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Турсынбаева была ученицей Этери Тутберидзе с 12 лет, а позже тренировалась под руководством Брайана Орсера. В 2021 году Элизабет объявила о вынужденном завершении профессиональной карьеры из-за хронической травмы спины.

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