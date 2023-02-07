Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Продюсер ISU Skating Awards заявил, что Александра Трусова ещё сможет получить награду

Продюсер ISU Skating Awards заявил, что Александра Трусова ещё сможет получить награду
Комментарии

Спортивный агент, продюсер и основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян высказался о шансах серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой получить награду в номинации «За особые достижения».

В 2023 году этим специальным призом был отмечен представитель США Илья Малинин, ставший первым исполнителем четверного акселя. Трусова на Играх-2022 приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Моё личное мнение: Саша добилась блестящих результатов, показав пять четверных прыжков на Олимпиаде, это совершенно невероятный прорыв в истории фигурного катания. Но на данный момент, думаю, прыжок 4,5 оборота был настолько революционным, что перевесил мнение жюри. Думаю, именно поэтому жюри проголосовали за Илью. А что касается будущих премий, уверен, к Александре и к её достижению ещё можно будет вернуться. Она имеет полное право появиться в этой номинации», — приводит слова Закаряна «РИА Новости Спорт».

Фигурный «Оскар» обесценил заслуги Щербаковой. В другой год она бы взяла награду Фигурный «Оскар» обесценил заслуги Щербаковой. В другой год она бы взяла награду
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023