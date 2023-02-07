Продюсер ISU Skating Awards заявил, что Александра Трусова ещё сможет получить награду

Спортивный агент, продюсер и основатель премии ISU Skating Awards Ари Закарян высказался о шансах серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой получить награду в номинации «За особые достижения».

В 2023 году этим специальным призом был отмечен представитель США Илья Малинин, ставший первым исполнителем четверного акселя. Трусова на Играх-2022 приземлила пять четверных прыжков в произвольной программе.

«Моё личное мнение: Саша добилась блестящих результатов, показав пять четверных прыжков на Олимпиаде, это совершенно невероятный прорыв в истории фигурного катания. Но на данный момент, думаю, прыжок 4,5 оборота был настолько революционным, что перевесил мнение жюри. Думаю, именно поэтому жюри проголосовали за Илью. А что касается будущих премий, уверен, к Александре и к её достижению ещё можно будет вернуться. Она имеет полное право появиться в этой номинации», — приводит слова Закаряна «РИА Новости Спорт».