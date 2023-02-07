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Соловьёв — Костомарову: Ромка, родной, борись, не сдавайся. Мы молимся за тебя

Соловьёв — Костомарову: Ромка, родной, борись, не сдавайся. Мы молимся за тебя
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Олимпийский чемпион в командном турнире российский фигурист Дмитрий Соловьёв высказал слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.

«Ромка, родной, борись, не сдавайся. Мы молимся за тебя. Выражаю глубочайшие слова поддержки родным, близким и друзьям», — написал Соловьев на своей странице в социальной сети.

В данный момент Костомаров находится в сознании, лежит со специальной трубкой в гортани для дыхания и подключён к аппарату ИВЛ, сообщает источник.

Отметим, что ранее некоторые источники сообщали, что врачам удалось зачистить мёртвую часть ткани с правой ноги и её ампутации не потребуется.

Напомним, 45-летний Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжёлой пневмонией. Долгое время он был вынужден находиться на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения.

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