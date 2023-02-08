Волосожар — Костомарову: тысячи людей переживают и молятся за тебя

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар поздравила с днём рождения победителя Игр-2006 в танцах на льду Романа Костомарова, которому сегодня, 8 февраля, исполняется 46 лет.
«Сегодня день рождения у Ромы Костомарова… Ромочка, с днём рождения! Борись, терпи, ты справишься! Тем более рядом с тобой самые дорогие и близкие.
Мы все тебя очень ждём, тысячи людей переживают и молятся за тебя, ты всё обязательно преодолеешь», — написала Волосожар в своём телеграм-канале.
Фото: Личный архив Татьяны Волосожар
10 января Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. Долгое время фигурист был вынужден находиться в реанимации на аппаратах ЭКМО и ИВЛ, что привело к нарушению периферического кровообращения. Накануне СМИ сообщили, что Роману была проведена операция по ампутации стопы, чтобы избежать дальнейшего развития процесса отмирания клеток.
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