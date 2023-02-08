Тренер Худайбердиевой и Базина: на чемпионате Европы мы однозначно были бы третьи

Тренер Денис Самохин, под руководством которого занимаются чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, заявил, что его ученики могли бы стать бронзовыми призёрами чемпионата Европы.
Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
«Моё личное мнение: если бы мы были сейчас на чемпионате Европы, мы однозначно были бы третьи. Я про Лизу с Егором. Да, финны у себя на земле, но при наличии судьи из России… Это моё мнение — может быть, так бы не случилось. Но я смотрю по уровню, и то, что я видел на чемпионате Европы… не вижу проблем. Да, конечно, Фир/Гибсон сильнее. Особенно Гибсон. Но тут очередь, опыт катания, выслуга лет. Если выходить как Пападакис/Сизерон — на три головы выше — но, к сожалению, мы пока не Пападакис/Сизерон и не Вика [Синицина] с Никитой [Кацалаповым]. Но мы над этим работаем», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Чемпионами Европы стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, менее трёх баллов уступили им британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. Бронзовые призёры Юлия Турккила и Матиас Верслёйс проиграли лидерам более 12 баллов.
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