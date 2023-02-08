Тренер Худайбердиевой: Лиза работает с психологом, он понадобился в последние месяцы

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимается чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказал, почему спортсменке в последние месяцы потребовался психолог.

«Да, Лиза работает с психологом, он ей понадобился буквально в последние несколько месяцев. Ей действительно в этом сезоне было тяжело. Начнём с того, что у неё кардинально поменялась личная жизнь, она вышла замуж, естественно, поменялся быт, мировоззрение, подход к жизни. Думаю, что это всё навалилось на неё. Плюс она после прошлого сезона понимала, что гипотетически они становятся первой парой, вот он шанс. Конечно, это было тяжело, психолог ей понадобился.

Говорил ли Лизе, чтоб не читала комментарии в соцсетях? На самом деле было (смеётся). Я, честно говоря, вообще ничего не читаю. У меня есть единственное приложение на телефоне, в котором я читаю новости, кто там что выиграл… После работы дома хочется немножко от этого всего отключиться, а читать какие-то комментарии, кто там что говорит… Мне буквально передали, что Лиза расстраивается из-за этого. Мы с ней поговорили на эту тему, она призналась. Сама она мне об этом не говорила, но потом призналась, что её расстраивают такие вещи. Хотя, насколько я знаю, она старается не лазать в соцсети сильно. Видимо, ей кто-то что-то присылает. Много говорили, я ей советовал просто выбросить телефон, сказал: «Давай я тебе кнопочный подарю». А она: «Вы одними словами с моим мужем говорите». Но им тоже хочется что-то о себе знать, скорее всего, им где-то хочется прочитать про себя что-то хорошее, но в современной жизни хорошего всегда мало пишут. Лучше, наверное, не читать», — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».