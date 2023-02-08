Тренер рассказал, почему танцор Базин дважды упал на этапе Гран-при в Самаре

Тренер по фигурному катанию Денис Самохин, под руководством которого занимается чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, рассказал, почему фигурист дважды упал на этапе Гран-при России в Самаре.
«Он падал на этом турнире, потому что у нас была большая проблема на первой тренировке. Мы приехали в Самару, новый каток, тренировочная арена — первая тренировка была там. Там было ужасное качество льда, куски бетона. Он повредил конёк так, что мы не могли вообще ничего сделать. Олег Иванович Судаков, тренер Егора, пытался что-то сделать с этими коньками, кое-как выправили, но он просто не знал, как поедет.
Слава богу, ритм-танец они откатали более-менее, а в произвольном он упал на беговом шаге — просто улетел под борт, не мог ничего сделать даже. Второй раз он пытался что-то сделать с этого же шага. Там была колоссальная проблема с коньками, к сожалению, мы не смогли исправить в тот момент инвентарь. Пришлось поменять лезвия на коньках после этого турнира, потому что там было вообще в катастрофическом состоянии, — сказал Самохин в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
- 8 февраля 2023
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