В МОК рассказали, когда примут решение о вручении медалей за командный турнир ОИ-2022

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, что делают для скорейшего вручения фигуристам медалей за командный турнир Игр-2022.

Год назад награждение было отложено из-за того, что стали известны результаты допинг-теста Камилы Валиевой, сданного за полтора месяца до Олимпиады в Пекине.

«МОК приветствует заявление ВАДА о проведении полного пересмотра решения РУСАДА, чтобы спланировать следующие шаги для того, чтобы этот вопрос был решён как можно быстрее и без дальнейших неоправданных задержек.

МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно быстрее. Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые ещё не смогли получить свои медали из Пекина-2022. Только завершение расследования позволит Международному союзу конькобежцев установить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, и МОК примет решение о распределении медалей», — приводит слова представителя МОК USA TODAY.