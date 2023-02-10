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Винсент Чжоу выступил за дисквалификацию Камилы Валиевой и пересмотр результатов ОИ

Винсент Чжоу выступил за дисквалификацию Камилы Валиевой и пересмотр результатов ОИ
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Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что результаты российской сборной в командных соревнованиях на Играх в Пекине необходимо аннулировать, а его команда должна получить золотые медали. Церемония награждения по итогам командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине была отложена из-за результата допинг-теста россиянки Камилы Валиевой.

«Становится ясно, что вся ситуация несправедлива, поскольку фигуристу с положительным результатом теста было разрешено соревноваться.

Если вы соревнуетесь со спортсменами, употребляющими допинг, и спортсмены, употребляющие допинг, побеждают, будет справедливо, если они будут дисквалифицированы, а вы получите первое место», — приводит слова Чжоу nbcnews.com.

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