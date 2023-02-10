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Као Миура: короткая программа — моя сильная сторона

Као Миура: короткая программа — моя сильная сторона
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Японский фигурист Као Миура поделился впечатлениями от своего выступления в короткой программе на чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию. Миура набрал 91,90 балла и занял первое место, опередив канадца Кигана Мессинга более чем на пять баллов.

«Я допустил ошибку в начале, но смог добавить тройной тулуп в конце комбинации и свести свои ошибки к минимуму.

После выступлений на серии Гран-при я знаю, что у меня очень хорошая короткая программа. Так что на международном уровне я могу сказать, что это моя сильная сторона. Однако в серии Гран-при я всегда хуже выступал в произвольной программе и позволял другим обойти себя, так что ещё много вещей, над которыми нужно работать.

Здесь, на чемпионате четырёх континентов, хочу сохранить этот хороший импульс в своей произвольной программе «Красавица и Чудовище». Надеюсь красиво изобразить этот мир для зрителей», — приводит слова Миуры пресс-служба Международного союза конькобежцев.

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