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Александра Трусова показала съёмки для ледового шоу «Русалочка»

Александра Трусова показала съёмки для ледового шоу «Русалочка»
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова поделилась кадрами со съёмок для анонса нового ледового шоу. Спортсменка примет участие в шоу под названием «Русалочка».

«Бекстейдж с подводной фотосессии», — написала Трусова в своём телеграм-канале.

Показ шоу будет проходить с 28 декабря по 3 января в Москве. Помимо Трусовой, роли в ледовом шоу исполнят Евгений Плющенко, его сын Александр и Марк Кондратюк.

В начале сезона-2022/2023 Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской. На этапах Гран-при России Александра заняла второе и третье места. С чемпионата страны, который проходил в декабре 2022 года в Красноярске, Трусова снялась в день короткой программы по причине высокой температуры. После этого, в новогодние праздники, Александра выступала в шоу Евгения Плющенко.

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