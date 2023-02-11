Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали лучшими в ритм-танце на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершился ритм-танец в танцах на льду. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, получившие за свой прокат 87,67 балла. Второе место занимают канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (86,28). На третьей позиции перед произвольным танцем расположились канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (79,04). Всего в турнире принимают участие 13 пар.



Ранее стало известно, что китайские танцоры Ван Шиюэ и Лю Синью снялись с чемпионата четырёх континентов по медицинским причинам.



Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов

Танцы на льду. Ритм-манец



1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,67.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 86,28.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 79,04.

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 76,97.

5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 69,99.

6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) – 66,72.

7. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59.

8. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03…

...12. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84.

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Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — в Okko!