Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали лучшими в ритм-танце на чемпионате четырёх континентов

На чемпионате четырёх континентов по фигурному катанию завершился ритм-танец в танцах на льду. Лучший результат показали американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, получившие за свой прокат 87,67 балла. Второе место занимают канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен (86,28). На третьей позиции перед произвольным танцем расположились канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (79,04). Всего в турнире принимают участие 13 пар.
Ранее стало известно, что китайские танцоры Ван Шиюэ и Лю Синью снялись с чемпионата четырёх континентов по медицинским причинам.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов
Танцы на льду. Ритм-манец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) – 87,67.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) — 86,28.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 79,04.
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 76,97.
5. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) — 69,99.
6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) – 66,72.
7. Кана Мурамото/Дайсукэ Такахаси (Япония) – 64,59.
8. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 62,03…
...12. Гаухар Наурызова/Бойсангур Датиев (Казахстан) – 43,84.
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