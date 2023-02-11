«Хорошая подготовка к ЧМ». Ринка Ватанабэ — о 5-м месте на чемпионате четырёх континентов
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20-летняя японская фигуристка Ринка Ватанабэ прокомментировала выступление на чемпионате четырёх континентов, который проходит в Колорадо-Спрингс (США). Ринка заняла пятое место, а победу одержала кореянка Ли Ха Ин.
«Мой тройной лутц не был особенно хорош, но я всё равно прикрепила к нему двойной аксель, чтобы сильно не потерять в сложности. Я была довольно спокойна. В целом, думаю, получилось неплохо. Я не была уверена в своём тройном акселе из-за высоты, сначала пробовала сделать его на тренировках. Высота была не так плоха, как я ожидала. Рада, что приехала сюда и смогла попрактиковаться. Эти соревнования являются хорошей подготовкой к чемпионату мира», — сказала Ватанабэ на пресс-конференции.
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