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«Публика помогла исполнить программу». Фурнье Бодри и Сёренсен — о 2-м месте в ритм-танце

«Публика помогла исполнить программу». Фурнье Бодри и Сёренсен — о 2-м месте в ритм-танце
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Канадский танцевальный дуэт Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен прокомментировали второе место по итогам ритм-танца на чемпионате четырёх континентов.

Сёренсен: Мы отлично провели время. Публика была прекрасной, очень громко поддерживала и помогла нам исполнить программу. Мы получили удовольствие, это было весело. Что касается качества льда, он был великолепен.
Фурнье Бодри: Наши национальные соревнования проходили в начале января, поэтому у нас было три недели тренировок до приезда в США. Мы использовали их для повышения выносливости. Мы привыкли участвовать во многих турнирах на протяжении сезона, поэтому вернуться на международную арену после национального чемпионата очень и очень интересно для нас. Три недели тренировок прошли продуктивно.

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